﻿蔡約翰醒神論戰

繼上周日的女皇盃後，本周日沙田馬場續有國際一級賽上演，分別為冠軍一哩賽與主席短途獎。昨早晨課後，馬會於沙田的馬會廂房為這兩場大賽的參戰馬抽籤排檔，多駒的騎練都有出席。自○三年的「喜勁寶」後，已曾十三年未曾染指主席短途獎的蔡約翰，今屆派遣四駒爭標，擺明志在必得，抽籤儀式後更詳談奪標機會。



「紅衣醒神」最近三戰全勝，即使上仗初跑二級賽短途錦標仍可輕鬆贏馬，周日再進一步挑戰國際一級賽主席短途獎，蔡約翰分析其機會時說︰「事實上，『紅衣醒神』今次所遇的考驗跟上仗相若，因為同場幾匹對手均是其蹄下敗將。上仗牠早段留守在較以往競賽時略後的位置，直路上剛巧有空位沿內欄上前，贏來有點幸運，卻是歷來表現最佳的一役。『紅衣醒神』近期操練正常，狀態依然甚勇，今次排在有利四檔，希望表現會續有進步，論馬屬爭勝分子。」



蔡約翰接着表示，「華恩庭」遠征杜拜回港後，一直為今仗積極備戰，從目前觀感看來狀態不差，按理於周日賽事應有理想表現。



「縱使『華恩庭』試閘的走勢一般，但以往牠亦嘗試閘時走勢平平，陣上卻交出成績，周日跑千二米是其四捷路程，當有機會走入前列。」蔡約翰說。



另外，蔡約翰表示滿意「澳斯卡」上場休後復出的走勢，而拼過一場之後，馬兒狀態續進，上周五試泥閘更擊敗了「友瑩格」和「有得威」，今仗當然亦具分量。至於「首飾太陽」，老蔡透露馬兒狀態亦好，以上場走勢評估，周日縮程亦有條件走得接近。



最後，馬會節目主持打趣問蔡約翰，如果周日跑到第八場而口袋只剩十元，應該投注他的哪一匹馬，蔡約翰認真回答︰「如果口袋只剩十元，本來不應該投注，不過真要投注，就不妨嘗試較有分頭的『澳斯卡』。」至於老蔡的「貼士」是否準確，有待拭目。



特約記者：文傑