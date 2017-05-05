﻿馬場浮世繪——友瑩格告別戰未必跑得成

前短途馬王兼兩屆香港短途錦標盟主「友瑩格」，將以周日的主席短途獎作競賽生涯的最後一戰，昨晨排位抽籤上，蘇保羅與其從紐西蘭遠道而來的胞弟蘇利雲，以及馬主楊毅（上圖）齊齊到場支持。楊毅表示，「友瑩格」在港取得的成就，大大豐富了自己的人生閱歷，並希望愛駒之後運往澳洲牧場，能夠好好享受退休生活。



不過，「友瑩格」周日能否順利上陣，暫有疑問，因為負責賽事管制的主任獸醫昨日通知受薪董事小組，指「友瑩格」昨日較早時接受檢查時，被發現右前腿不良於行。馬會將繼續監察「友瑩格」的情況，並將於適當時間再作公布。



另外，「誰可拼」昨日下午接受檢查時，亦被發現左前腿不良於行。馬會同樣會繼續監察其情況並另作公布。