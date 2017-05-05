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﻿馬場浮世繪——告東尼指大雨有喜亦有憂

2017-05-05 列印
  昨日兩場一級賽的排位抽籤進行時，沙田一直落大雨，令不少在場人士都擔心周日的場地情況。出戰冠軍一哩賽的「美麗大師」，其練馬師告東尼表示，「美麗大師」的備戰情況良好，目前肯定狀態十足，惟一旦要在變化場地上迎敵，將會直接影響表現，最怕是因而無用武之地。反而出戰主席短途獎的「幸福指數」，告東尼就指牠無懼排檔及場地因素，只擔心對手「紅衣醒神」的實力太強。
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