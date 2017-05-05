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﻿馬場浮世繪——佳龍駒大摩獨忌場地軟爛

2017-05-05 列印
  早前橫掃三場四歲馬大賽的「佳龍駒」，肯定是周日冠軍一哩賽的擂台躉，該駒是役抽得五檔，大摩表示因只得七駒參戰，所以抽任何檔位的影響都不大，而「佳龍駒」季內雖已連拼多場，惟狀態依然勇銳，只要臨場地不要太軟爛，牠仍可憑本身實力爭勝。
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