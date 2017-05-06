﻿大賽專題——佳龍駒 再譜新篇

二○○一年首辦的冠軍一哩賽，是季內獎金、地位僅次於浪琴香港一哩錦標的千六米一級賽，吸引過不少海外名駒前來問津。南非馬王「繽紛會」及日本馬王「滿樂時」，均曾折桂榮歸，屬舉世矚目的大戰。



香港馬王「牛精福星」、「好爸爸」和「步步友」，也當過冠軍一哩賽的盟主。當然，最為馬迷津津樂道的一屆，還數十七連捷的馬王「精英大師」，在此項賽事終點前為廄侶「牛精福星」所擒，終結了長勝的紀錄。



周日舉行的本屆比賽有兩匹海外馬，是同樣來自英國的「極地風暴」和「心意傳達」。兩駒的馬主都是香港人，前者屬蕭百君名下，後者屬黃志祥名下。



「極地風暴」曾兩度於法國的千六米一級賽跑第二，來港前的一仗則於英國唐加士達一哩錦標得亞軍。「心意傳達」來港前的兩仗均奏凱，都是二千米膠沙地賽事，但也曾贏過一哩草地賽龐弗里特錦標，並非獨沽沙地一味。不過，計賽績的級數，兩匹過江龍似乎尚不及一眾地頭蟲，相信要交出超水準才能威脅到主隊的幾匹一級賽盟主了。



美麗大師力爭雪恥



「美麗大師」去年底連下馬會一哩錦標和香港一哩錦標兩城，可說是季初階段的一哩馬。「喜蓮獎星」則在今年初連奪董事盃和女皇銀禧紀念盃，可說是季中階段的一哩王。而「詠彩繽紛」雖然季內尚無頭馬進帳，但去季也曾贏過一級賽女皇銀禧紀念盃。然而，這三匹一級盟主，都是從未贏過一級賽的「佳龍駒」於上賽在主席錦標的蹄下敗將，而且今回能反先的機會看來不大。



「佳龍駒」是香港賽馬史上首匹囊括經典一哩賽、經典盃、打吡大賽而榮膺四歲三冠王的馬，也是首匹兼奪主席錦標的打吡冠軍。過去打吡冠軍於同一季兼贏愛彼女皇盃的有「爪皇凌雨」、「雄心威龍」、「威爾頓」和「明月千里」，兼贏冠軍一哩賽則未見有之。「佳龍駒」倘能順利五連捷，則可為自己再譜新篇。



馬場脈搏