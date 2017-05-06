﻿閘中尋寶——勇闖者力磨有進

第三場蔡廄「勇闖者」於元旦初出跑第四，記得當時評此駒仍相當稚嫩，試閘時亦見有玩脷習慣，果然到出賽時於直路尾段雖一度已透出，但最後幾步轉腳亂步，走勢迅速轉弱而失去三甲。小休後馬兒於三月起連番試閘，走勢明顯比季初時淡定，上月底配楊明綸試一○五○米泥閘，出閘後積極推騎跟前，直路上力騎之下保持走勢，馬兒明顯受操且勇熟俱增，今仗備戰肯定比初出時好，有力爭勝。



同場李廄初出馬「及時行樂」幾課試閘見有前速，但末段力騎轉弱，上力未足且戴眼罩較好。葉廄「勁飛寶寶」台型腳法均不差，結合跑姿及血統，應跑中距離較合，今仗可留意走勢。



第六場容廄「朋友仔」上月配杜利萊試直路閘，起步居後順走，中段稍騎追趕，末段走勢仍佳，小休後可保持水準。今仗受擂台躉「駿皇綵」讓八磅，有力挑戰。



第九場賀廄「小巨人」季初試閘見好，十一月曾因腳傷退出。上月初試直路閘按韁之下肯走，末段大步湧上，本身於紐西蘭兩戰未敗，實力未見底，今仗初出都不宜小覷。



思力







