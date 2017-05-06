﻿智有心得及豐而試

史卓豐自四月二十日策騎「破風者」贏出其停賽復出的首場頭馬後，已接連四個賽馬日交白卷，明日沙田賽事他將策騎五駒上陣，他表示當中的「塑料喜」和「智有心得」均態勇路合，希望能交出頭馬，扭轉近日頹勢。



「塑料喜」今季轉投呂廐，季內先後由六位騎師策騎共跑了七場，取得四場亞軍，但始終與頭馬無緣。周日此駒易配史卓豐再戰，而在過去一周騎者共策騎牠快跳三課，明顯有心盡快交代。史卓豐說：「『塑料喜』在晨課的表現令我十分滿意，目前肯定在爭勝水準。雖然牠至今未嘗一勝，但最近兩場亞軍是敗於再出再勝的『奔馳寶馬』和班底較高的『大運舞台』，本身演出已及格有餘。今次再跑千六米，負一一八磅及排二檔，均是有利條件，我預期可守好位競跑，希望能為牠打開勝門。」



鄭廐「智有心得」季內跑田草二千米及二千二百米均所負不遠，今次再戰此合發揮的途程，史卓豐說：「『智有心得』雖未嘗上名，但極少落後甚遠，故此應具競爭力。日前我過檔策騎牠快跳操練，其走勢出色，相信此匹長途馬的狀態已逐漸冒勇，今仗再跑曾接近的二千米，而同場對手實不算太強，只要馬兒演出較前進步，足以佔取三甲一席，甚至贏馬我非不會意外。」



最後，史卓豐談到其主席短途獎座騎「澳斯卡」，他說：「『澳斯卡』上場久休復出即在二級賽跑第三，演出絕對及格，復課加強操練後，馬兒在上周的泥地大閘中以出色姿態勝出，顯然拼過一場後狀態更趨勇銳。雖然今次賽事齊集現役所有短途精英，但『澳斯卡』絕對有力加入戰圈，機會不容忽視。」



特約記者：文傑