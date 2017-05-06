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﻿馬場浮世繪——誰可拼退出主席短途獎

2017-05-06 列印
  馬會於周四曾公布「誰可拼」的情況，主任獸醫（賽事管制）昨日上午報告，檢查「誰可拼」後發現該駒左前腿仍然不良於行。主任獸醫（賽事管制）同時報告，「誰可拼」將不適宜出戰周日舉行的主席短途獎。因此，「誰可拼」現已宣布退出。
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