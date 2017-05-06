﻿馬場浮世繪——誰可拼退出主席短途獎

最近與一些家長聊天，談到培養子女的問題。其中提到前些時電視台的所謂實況節目，提出「贏在射精前」的說法。我認為這只是電視台為了提高收視率而創作出的講法。因為不夠三級、不夠出位，便吸引不到大家的眼球。 現在社會的確有貧富懸殊的問題，起跑線確有不同。不過，起跑線並不決定一切，我對於過份強調要「贏在起跑線」的言論，不敢苟同，甚至認為這會扭曲了父母對孩子的培養。 有幾個例子可以說明這個問題。例子一：射猴子的故事。幾年前，我到雙魚河馬會會所吃飯，當日正值舉行「親子嘉年華」。其中一個攤位遊戲是要孩子戴上一個望遠鏡眼罩，然後叫他們用槍射一些六呎開外的玩具猴子。由於望遠鏡眼會影響距離感，小孩...

2017-05-06