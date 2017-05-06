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﻿馬場浮世繪——極地風暴鬥志無疑

2017-05-06 列印
   冠軍一里賽英國代表「極地風暴」，昨晨由騎師田泰安過檔，在草地跑道上快跳千二米，課前及操過後，練馬師韋嘉都全程跟實，動態相當積極，田泰安落馬後表示，「極地風暴」質素甚佳，在歐洲賽績良好絕非僥倖，今課走勢則相當輕鬆，目前狀態甚勇，雖然周日同場對手惡馬甚多，但本身跑千六米正宗，且可以適應任何場地，有力走入前列。

  至於「極地風暴」的練馬師韋嘉，為目前英國冒升速度最快的練馬師之一，據消息指他曾入紙香港賽馬會，申請下季練馬師牌照，可惜最後馬會決定卻發牌予麥菲文，但他現年只是三十三歲，今次派遣「極地風暴」來港參加國際一級賽，如果屆時能夠擊敗對手，為其帶來從練以來首場一級賽，將有助提升其個人履歷，在日後再提出申請時，獲批機會更高，故此今仗「極地風暴」鬥志不成疑問。

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