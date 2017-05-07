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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——華麗再現四連捷

2017-05-07 列印
        「華麗再現」近三戰全勝，於五班輕取「心有靈犀」之役，已知非一般五班頭馬，回到四班即可跟「蒜頭爺爺」一起彈離今次又同場之「駟寶」，反映進度良好。剛戰表現更驚人，起步失機後遇上偏慢步速，頭千四米慢至1分25秒92，仍能以終極時速22秒14拋離賺盡形勢之「醉必勝」和跟得較前之實力指標「精彩樂韻」，姿態與爆發力超強，確認這匹四歲PPG屬稍遲熟之中長途馬，現時才開竅，準繩中見進步。今次隔三星期再出而體重保持，排檔適中而負磅未算重，留在四班大超，四連捷機高。

        「勁豐裕」剛戰彎位上前後能以快末段拋離今次又同場之「凱明神駒」和「蒜頭爺爺」，經一輪回氣後重現角逐興趣，田草也合，忠心馬仍可配。「福勵」上季在三班氣走最近能勝之「將才」，於四班有利，季內耗力不多，未交代之東廄馬應是主力所在。

方駿暉

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