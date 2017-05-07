﻿Simon Says——銘記心中補中可期

李易達馬房在之前兩季的此賽日都未有頭馬進帳，只分別各取得一場位置。然而，上季此廄於此時期早已贏夠數達標，但今季則尚欠一W，情況截然不同。而從過往經驗告知，這類中游馬房在部署取得最後一W達陣時，甚少會單槍匹馬，一般都有廄侶互相配合，以防搏殺失手。觀乎李廄今戰的陣容和配搭，絕不似是為湊熱鬧而來，對其戰馬值得看高一線。 第四場四班一六○○米。「金叻星」過往在谷草一六五○米的演出最準，本身亦曾贏沙田千六米，可見一哩是其最首本途程，但今季於季中復出後，一直集中跑千二和千四米，反映未動食指。雖然途程非正宗，但此駒之前在谷草千二米也可上名，而前仗千四米全程走不利的三疊，最終也只落...

2017-05-07