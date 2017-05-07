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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——銘記心中補中可期

2017-05-07 列印
         第一場放頭馬得「四平八穩」及「行運友」，步速不會快。「銘記心中」乃典型吳廄馬，上仗跟得甚快僅不敵「常妙星」，水準甚佳，今仗有補中機會。「津津樂道」田草千六最具威力，用祈普敦戰鬥力不減，三甲有機會。「雅寶」四班中堅馬，五班甚有優勢，冷門要留意。「天賦致寶」用莫雷拉要尊重，太熱則不值博W。

        第十場放頭馬得「乘勢好運」，步速不會快。「一片光明」忠心，上仗輸給「西方快車」水準甚高，用黃皓楠減七磅成冷要尊重。「隨心隨意」班底高，又減夠分，大冷門可留意。「馬克羅斯」外地贏千四千六，今仗增程應有進步演出。「劍斷浪」近兩仗跑大賽敗不足據，返回千四必須兼顧。

文孝



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