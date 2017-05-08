﻿幸運如意終贏國際G1 潘頓帽子戲法封王 詠彩繽紛一哩爆冷奪冠

昨日有兩場國際一級賽，其中冠軍一哩賽由蔡廄「詠彩繽紛」爆冷勝出，馬房另贏「喜悅繽紛」包辦第六口孖寶；而主席短途獎則由呂廄「幸運如意」奪標。至於潘頓憑「智者」、「特獎」及「小巨人」演出帽子戲法，並且成為騎師王。其餘賀賢、蘇偉賢和莫雷拉亦起孖。此外，潘頓第五場犯規，被罰停賽兩日。蔣嘉琦第六場違例，被罰停賽三日及一萬五千元。



昨日的冠軍一哩賽由「詠彩繽紛」爆冷取勝，賽後牠曾遭「美麗大師」抗議頭馬資格，但最終賽果不變，而建功的柏寶高興地說：「今次是我繼『牛精福星』和『勝眼光』之後，第三度贏出冠軍一哩賽，當然興奮。臨場蔡約翰表示要全力發揮，不要對座騎失去信心。結果賽事早段步速不快，『詠彩繽紛』走勢輕鬆，入直路仍能好整以暇，最終成功取勝。」



練者蔡約翰則表示：「『詠彩繽紛』今仗演出進步，最大原因是臨場有雨，場地不至太乾快合其發揮，而且步速形勢也有利，如果賽後馬兒勇態保持，將在下月再度出戰日本安田紀念錦標。」



至於昨日另一錦標的主席短途獎，就由呂廄「幸運如意」捧盃，騎者是特別來客串的布文，他指出：「『幸運如意』的賽績已證明，本身具備贏一級賽的實力，今次牠全程守好位競跑，入直路時取位上有很多選擇，但我還是決定沿內欄發力，結果馬兒衝刺凌厲，取勝姿態甚佳，日後仍可挑戰國際短途一級賽。」



另一方面，昨日賀賢和蘇偉賢都起孖，前者贏「津津樂道」及「小巨人」，他說：「『津津樂道』今仗並非刻意易配，只是莫雷拉一早答應策騎『天賦致寶』，所以才找來祈普敦執韁。前駒跑千六米合適，而且今仗早段步速正常，有利其直路上追趕，牠雖然已經七歲，但健康正常，加分後遇上有利形勢，依然可以交出成績。『小巨人』外地賽績甚佳，來港有因為健康有點問題，所以延至季尾才上陣，但之前試閘已有好走勢，稍後會再跑兩場才唞暑。」



而蘇偉賢憑「靠眼光」及「特獎」梅開二度，練者表示：「『靠眼光』在閘前因為有其他馬匹重新釘甲，所以情緒開始緊張，到直路最後一百米，我以為牠會後追不及，猶幸愈衝愈勁。此駒畢竟仍是三歲，相信大有進步空間，今季可能多跑一場便休息，留待下季再搏。至於『特獎』是典型英愛長途馬，如今才愈跑愈進步，賽前我有少許擔心沒有步速，不過潘頓熟悉馬性，懂得執生，結果成功取得三連捷。」



此外，為「特獎」及「小巨人」爆捷的潘頓，之前已贏伯廄「智者」，全日贏三W兼成為騎師王，而高伯新取得今季第十一場頭馬後說：「『智者』降至四班明顯有利，唯一擔心是排十三檔，但潘頓發揮出色。」



記者：文傑、亨利