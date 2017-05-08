﻿馬場浮世繪——佳龍駒拉停戰死沙場

四歲三冠王「佳龍駒」昨日在冠軍一哩賽滑鐵盧！由於之前賽績優秀，此駒獨贏臨場被捧至一點四倍，出閘後牠一直留守中間第五位，但跑至半程突然被鞍上人莫雷拉收停，令在場馬迷無不愕然。賽後莫雷拉返回場內即向練者大摩解釋，據聞「佳龍駒」出閘時被其他馬匹碰撞，受到驚嚇下影響了情緒，早段其走勢一直未能穩定，而跑至途中已對催策無反應，因此莫雷拉將其拉停。至於「佳龍駒」之後可以自行步上運馬車，被送往馬匹醫院作進一步檢查，發現盆骨骨裂及內出血，搶救後不治。



翻查紀錄，大摩以往也有名氣馬陣上出事。一九九六年的女皇盃，當時的摩廄馬王「有性格」競賽途中突然大幅墮退，之後更因斷腳而遭人道毀滅。堂堂一代馬王，結局令人惋惜！