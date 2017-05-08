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﻿馬場浮世繪——勁有來頭退出騎者無奈

2017-05-08 列印
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  昨日第三場開跑前，大冷門的「勁有來頭」突然票如雨下，尤其搭其他各駒的連贏及位置連贏都啡燈，似乎有人賭大錢，可惜此駒未幾閘前退出，而騎者李寶利則獨自步返場內，表情無奈。
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