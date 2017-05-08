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﻿馬場浮世繪——何澤堯黃皓楠打爭氣波

2017-05-08 列印
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  以往華將較少在大賽日贏馬，但何澤堯和黃皓楠昨日都打爭氣波，前者贏「非常堅」，後者贏「一片光明」。而「非常堅」馬主鄭俊基透露：「今仗賽前我對『非常堅』有點信心，因為北半球馬比較遲熟，現階段才完全適應水土，而且之後可望愈跑愈好。」
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