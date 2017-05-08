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﻿馬場浮世繪——Always Dreaming三冠過頭關

2017-05-08 列印
  美國三冠系列首關的第一百四十三屆肯塔基打吡大賽，於香港時間昨早舉行，結果大熱門Always Dreaming以兩又四分三馬位輕勝，兩匹大冷門Looking At Lee 和Battle of Midway分別二三。今次乃華拉素奇和練馬師柏多迪自一一年「動物王國」之後，再次攜手贏肯塔基打吡，Always Dreaming 去年轉投柏多迪後四戰全勝，包括兩場一級賽，所得獎金超過一千七百萬港元，下場目標是三冠次關必利是錦標。
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