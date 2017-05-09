﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦潘明輝染藥各停賽一日

馬會昨日先後就見習騎師蔣嘉琦和潘明輝，於上月賽事後呈交之尿液樣本含有禁藥事件召開研訊，結果蔣嘉琦承認違反賽事條例第六十（1）條，競賽小組判罰其停賽一個賽馬日。而由於琦妹剛於周日賽事不小心策騎，須由本月二十八日起停賽三日，故禁藥事件的有關刑期將於六月七日執行。競賽小組在研訊報告提到，小組考慮到蔣嘉琦服用的含有禁藥成分的感冒藥，乃由馬會有關部門建議的醫生按正常程序開出，不存在濫藥的可能。至於情況類同的潘明輝，則因皮膚敏感而服用過有助改善睡眠的藥物，亦屬無心之失，故同樣被罰停賽一日，將於六月四日執行。