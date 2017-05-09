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﻿馬場浮世繪——柏寶因私事返澳請假至六月中

2017-05-09 列印
  柏寶剛於周日策騎「詠彩繽紛」爆冷，贏出國際一級賽冠軍一哩賽，惟因私人問題，晚上他已匆忙地乘坐夜機返回澳洲，除放棄於明晚谷中賽事上陣的機會，更向馬會請假至六月中，暫定於六月十四日的周三谷戰恢復上陣。
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