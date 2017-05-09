﻿馬場浮世繪——莫雷拉腿傷無礙今早復操

史卓豐於周六賽後須停賽兩天，這位年輕騎師今乎成績飽受停賽影響，贏馬少於上季，他坦言希望可在餘下賽事傾盡全力數胡，增加來季獲發牌的機會。明晚披甲六場，史卓豐認為以苗廄的「破風者」和姚廄的「包裝騎士」機會較佳。 「破風者」於季初至季中因要接受慢性骨科疾病藥物的治療，休息了一段時間，及至三月初又因轉投苗廄，故遲至上月份才作季內首戰，卻即可後上擊敗對手贏馬。事隔三周，「破風者」明晚再戰谷草千二，史卓豐說︰「『破風者』上場賽前準備充足，試閘走勢亦出色，贏馬絕不令我意外。而此乃其久休復出的首仗，硬拼過後，狀態理應會進步，今次再跑同一班次同一途程，雖然要多負十磅，但以牠質素及狀態，再加上...

2017-05-09