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﻿馬場浮世繪——莫雷拉腿傷無礙今早復操

2017-05-09 列印
  莫雷拉於周日的第八場賽事過後退出，原因是其在較早場次騎「靠眼光」時，在閘廂內輕微弄傷了大腿筋，惟稍事休息後，雷神表示傷處已經無礙，而雖然明晚谷戰與周六田戰都要停賽，但仍會於今早恢復操馬，周三更會參加「桂神」黃興桂安排好的友誼足球賽。
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