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﻿馬場浮世繪——你同我定配搭幾經轉折

2017-05-09 列印
  鄭廄「你同我定」今仗本來卜定配莫雷拉，但因雷神停賽，鄭俊偉是擬將帥印改交田泰安，並打算於上周六交予過檔快跳，惟田泰安當日因身體不適而往求診故缺席晨課，鄭俊偉見當時賴維銘在場便相邀過檔，同時亦敲定今仗由賴仔操刀，其後田泰安曾欲取回帥權卻不果。

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