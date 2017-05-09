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﻿閘中尋寶——瑰麗傳奇傷瘉試閘勁

2017-05-09 列印
瑰麗傳奇
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  第二場時廄「至叻熊」上仗賽後快工夫不多，上周五配祈普敦試1050米泥閘，早段輕鬆自動跟前，末段稍騎有勁，與高班馬同試也不落下風，狀態有進展。此駒上季在四班兩捷，明晚回降四班作賽，屬爭勝分子。

  第七場方廄「瑰麗傳奇」上仗大敗後被發現後腳不良於行，依例要試閘及格才可出賽。上周二配莫雷拉試泥閘，早段跟前，沿途走勢有勁，眼見狀態並無問題。本身季初跑谷草千八曾大勝，若跑回水準是實力分子。同場東廄「開心駿馬」上月底由吳嘉晉試泥閘，起步推騎領放，直路上稍騎即交出反應，論狀態可保持。此駒上仗全程處不利位置，且對手也強，本身谷戰一向演出準繩，人馬合拍不可不防。

  第一場「一定勁」早前轉至伯廄，上月中試泥閘搶放，末段大力推騎維持走勢，本身質素應不會高，惟單看試閘則有進展，今仗初戰五班，遇冷勿忘。

思力
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