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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——鴻福滿滿無保留

2017-05-10 列印
  「鴻福滿滿」全盛期曾輕勝二班千四米，底質夠高。其後轉沉，今季改投吳廄後漸有起色，季初於三班谷草一千壓倒其後贏馬之「大英雄」，約有三班中級水準。最近兩仗表現更佳，前次鄰近對手「駿明珍寶」可在三班添一冠兩亞，本身也重開勝門，能氣走最近贏馬之「秘密武器」，戰鬥力已提升至三班中上級水平。今隔個半月才出，休息期比主要對手長，曾打疊五仗入三甲，見好常可持續，老馬迴光應無保留。

  「問鼎高峰」至今六戰全入前四名，乃另一忠心鐵馬，剛戰能跟當打進步之「叫關健康」拋離主馬群，屬「單打獨鬥、賽績優秀」之亞軍。今次體重回升屬佳兆，雖初戴眼罩兼排外檔，但如能切入二疊跟前，有力征服三班。

方駿暉
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