﻿Simon Says——翡翠福星質高補中

第四場放頭馬得「軍勇戰略」，步速會偏慢。「翡翠福星」上仗九檔焗放，車前倒後輸近顯質素，狀態雖未十足，仍有機會贏馬。「雷公鑿」上仗走三疊輸，前仗好水準歷歷在目，今排十二檔會推前跑，輕磅仍要尊重。「至尊無上」連場接近，水準合格，今排二檔好跑，有位置機會。「快樂生活」狀態見好，千二落腳已慢，增程排一檔，有接近機會。



第六場放頭馬有「你知我心」、「星光大師」及「問鼎高峰」，步速會偏快。「一馬當先」季初跑谷草千二得亞，水準不俗，其後排檔一般無表現，今仗二檔有冷門機會。「鴻福滿滿」上仗輕勝，養回後三班有競爭力，今要繼續留意。「駿明珍寶」場場賺盡形勢，但所做水準不低，今排六檔會接近。「一道」狀態甚勇，排十檔負重磅不易跑，有分頭則可兼顧。



文孝