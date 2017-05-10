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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——最驫人馬戰意高

2017-05-10 列印
   俗語有云，食幾多着幾多天注定，「佳龍駒」戰死沙場令人傷感，人生往往有很多意外，證明凡事沒有一面倒！結果，「詠彩繽紛」賺慢步速，兼且場地對「美麗大師」不利之下，前駒爆冷贏馬；雷神帶傷上陣，或多或少令「紅衣醒神」發揮稍差，造就「幸運如意」捧盃而回！當中只要少一個「如果」，賽果可能都有不同。

  人生往往太多無常，最緊要及時行樂、盡力而為、無愧於心及珍惜感恩。潘頓近兩次也手風順，雷神停賽應輪到他發威，「翡翠福星」勝在季內硬仗不多，上仗排檔差，發揮欠佳敗不足據，潘頓仍肯騎，可見並未放棄，鬥志無疑。此外，「最驫」回師谷草配小妹不用負重，也是求開齋格局。小妹近期成績一般，稍後潘明輝可出戰跑馬地，將會影響其支持量，肯定不會怠慢。

珊翠絲
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