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﻿馬場浮世繪——呂健威達標過快樂生活

2017-05-11 列印
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  剛贏出國際一級賽的呂健威，好事陸續有來，皆因昨晚他憑「快樂生活」取得季內第十六場頭馬，宣告正式達標。事實上，呂健威賽前雖然只累積十五W，但因為所獲獎金夠數，其實已經及格。
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