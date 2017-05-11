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﻿馬場浮世繪——史卓豐破風女友猛打氣

2017-05-11 列印
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  昨晚第三場史卓豐策騎「破風者」上陣，開跑前其女友Hannah煞有介事地走到欄邊，對正終點用手機一直錄影，似乎已勝劵在握，結果這匹大熱門馬果然輕鬆大勝，而Hannah亦即時高呼，表現興奮！
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