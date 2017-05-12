 Advertisement
  • 2017年5月12日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——兩駒下周渡江備戰澳港盃

2017-05-12 列印
  澳門一級賽澳港盃，將於下周六在氹仔馬場舉行，可是今屆賽事出馬不多，四匹香港代表馬中，早前由方嘉柏轉投苗禮德馬房的「川河寶駒」，現時評分不合參賽資格，另外「隨心隨意」上周末落敗後亦宣告避戰，現只餘下東廄「醒目名駒」和方廄「萬馬飛騰」落實到澳門出賽，到時分別會交由潘頓和莫雷拉主轡，兩駒將於下周一啟程運往澳門。

  至於主隊澳門馬方面，由於澳門現役最高分馬「阿方索」新勝而臨，令其馬匹退避三舍，改爭同日其他賽事，所以主隊只有五駒列陣，全場共出馬七匹。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd