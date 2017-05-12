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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——美麗大師決定出爭安田

2017-05-12 列印
  東廄「美麗大師」於上周日一級賽冠軍一哩賽力拼僅負「詠彩繽紛」跑第二，經過練馬師告東尼和馬主郭少明研究後，決定接受日本中央競馬會邀請，角逐下月四日東京競馬場舉行的千六米國際一級賽安田紀念錦標，騎師方面將繼續配潘頓。

  另外「詠彩繽紛」亦決定前往參戰，今次乃一三年之後，再有兩匹香港馬出戰該賽，當年「精彩日子」和「喜蓮標緻」分別跑第十一及十六，且看今年兩駒演出如何。



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