﻿勝在有方——世界紀錄三甲穩陣

「世界紀錄」今季四歲，表現遠比上季好，最近八仗只有一次谷草失準而落第，其餘七次跑田草同程全入三甲。前仗於雷神胯下輕勝三班中級馬「中游新星」，已進步至三班頂水準。剛戰隔三星期而體重急升，仍能反勝實力指標「嬴風雲」，演出仍算準。今次休息期較長，喜見體重回跌至接近前仗贏馬水平，跑法機動不怕排外檔，正處大熟黃金期仍在進步中，對手則減弱，忠心鐵馬未斷纜前，應可第九次在田草千四入三甲。



「南京之友」同屬四歲PPG精英，季內表現卻比預期遜色，但季中能跟「金剛仔」和「喜旺寶」等其後跑得好之馬走近，於此組已算惡。雖然體重跌至偏低水平兼初戴眼罩，如跑出九成水準也夠爭。



方駿暉