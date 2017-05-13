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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——鑽飾傳奇狀態大勇

2017-05-13 列印
  第六場放頭馬有「海嵐一號」及「帝聖之寶」，步速應會正常。「鑽飾傳奇」近仗落腳慢，連番後追不及，增程是合理部署，晨課見狀態大勇，韋達不騎亦要留意。「猛闖」谷草一哩連場排外檔無表現，返回沙田落四班，可施回馬槍。「再石磨藍」上仗贏馬水準合格，復課依然見靚，半冷繼續兼顧。

  第九場放頭馬得「金剛之星」，步速應會偏慢。「神威敖翔」二班亦有一爭能力，三班優勢甚大，狀態好加上三檔守好位，可再勝一仗。「世界紀錄」路有專長，本身狀態長勇，長期留意對象。「南京之友」回氣已足，今仗戴眼罩跑千四用意良好，亦有一拼之力。

Twitter@singtaoracing

文孝
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