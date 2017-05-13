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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——行善積福無限欣賞

2017-05-13 列印
  剛周三文廄屯重兵，結果奪得一冠兩位，成績尚算不俗。馬房今季未贏夠數，看來仍要加把勁。當然，以文廄的養馬量，要贏夠十六場頭馬並非難事，關鍵是下季多了兩個新倉，競爭一定更激烈，如今季尾階段，要盡快為未交代馬破悶局。

  「行善積福」上季並無馬贏，季內至今仍未交代，鬥志必堅。早前曾指出，文家良擅長部署馬匹落班才起筷，看來這匹文廄馬也不例外。事實上，此駒過往在三班曾兩捷，照計在四班必夠砌，但練者可能計過數，馬兒現時戰鬥力下降了，為穩陣起見，還是等待落四班才出擊。今次配小妹減磅，不用負重兼跑法主動，是時候再開勝門。

  此外，高伯新成績持續反彈，今次也有冷門可吼。「無限欣賞」上場轉馬房初出，其實跑得不差，試馬味道甚濃。馬兒以前在外地贏慢地，加上泥地短途賽及試閘走勢也不差，值得一博。

珊翠絲
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