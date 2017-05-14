﻿告東尼喜中三元 蔡約翰梅開二度 潘頓五W三Q大豐收

昨日是主席賽馬日，第二場至第十場均是盃賽，近期手風大順的潘頓，繼續擔當主角，分別憑「旺蝦王」、「揮闖」、「勝得威」、「幸運美金」及「勁精神」贏馬，另有三場亞軍，成為騎師王理所當然。至於告東尼除與潘頓合作贏出「勝得威」及「勁精神」，尾場再憑「美麗皇者」中三元。而蔡約翰則憑「旺蝦王」及「天下為攻」梅開二度。此外，韋達第八場犯規，罰停賽兩日。



告東尼昨日憑「勝得威」、「勁精神」及「美麗皇者」中三元，分別捧走麥蘊利盃、夏佳理錦標及施文信盃，其中前駒季內四W，今仗更與廄侶「加州議長」串馬房位置Q。練者告東尼指：「『勝得威』最佳路程應該是田草千四及谷草一哩，由於其長力不足，所以早前放棄挑戰打吡，但來季一定可以衝擊大賽。而『加州議長』也是好馬，下季閹割之後，成績可望更進步。」



「揮闖」及「猛闖」一對同主馬昨日分途報捷，分別捧走張奧偉盃和黃頌顯盃，前駒練者賀賢說：「『揮闖』主要贏在降四班有利，跑田草千四米也特別準繩，至於臨場雨勢較細，其實未算對牠特別有利。下場此駒要回升三班賽，要再贏難度較高，希望屆時盡力爭取獎金名次。」



而馬主張顯信養馬二十年，首度一日捧兩盃，他賽後開心地說：「『揮闖』及『猛闖』今仗都是三班落四班，明顯有優勢，而且季尾階段對手也較弱。其實賽前我對前駒信心較大，因為體重增加了三十磅是好現象，後駒則狀態到位，距離開齋也為期不遠。」



此外，「幸運美金」昨日由潘頓壓陣，結果亦在此旺人胯下開齋，兼捧李福深盃，練者容天鵬表示：「『幸運美金』上仗初出已有取勝機會，最終只跑第二，可能因為檔位差，以及不適應右轉跑道，而今仗對手減弱，結果成功補中。此駒曾有腳患，所以要調養好才出賽，今仗牠雖贏直路賽，但必能應付千二米。」



記者：文傑、亨利