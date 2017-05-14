 Advertisement
  • 2017年5月14日 星期日
  • 29º
  • 76%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——無限欣賞雪中送炭　高伯新連贏五日

2017-05-14 列印
Previous Next

  今季早前成績低沉的高伯新，近期成績持續反彈，昨日他憑「無限欣賞」增添頭馬進帳，連贏五日之餘，季內更已累積十三W，目前馬季尚餘兩個月，大有希望成功達標。練者賽後開心地說：「『無限欣賞』來投後第二仗已能取勝，實在令人高興，祈普頓上仗跑完建議馬兒除眼罩，如今看來收效。當然，此駒之前試泥閘走勢好，也是取勝的關鍵。」

  至於馬主父親曾炳威透露：「當『無限欣賞』仍在東廄時，告東尼曾表示馬兒快可取勝，然而我看到高伯新有多駒他投，所以決定將『無限欣賞』轉交對方訓練，以示支持。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd