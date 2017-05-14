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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——祖格拉客串五駒無影

2017-05-14 列印
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  祖格拉應馬會之邀，昨來港客串一日，可惜所騎五駒無一入三甲，而騎者雖然未獲一分獎金，但可能座騎實力普通，賽前已打定輸數，所以跑完最後一匹座騎「真好漢」後，仍然見他笑笑口，心情輕鬆。
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