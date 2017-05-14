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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——旺蝦王原是雷神寶藏

2017-05-14 列印
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  潘頓昨日五W，其中贏新馬賽的「旺蝦王」，原來是雷神寶藏！馬主女兒劉津津代父親拉頭馬後透露，本來此駒今仗打算配莫雷拉，可惜對方停賽，所以才改由潘頓壓陣，但賽前一樣信心十足。
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