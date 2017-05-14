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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——揮闖馬主買中老友Q

2017-05-14 列印
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  昨日第二場由「揮闖」取勝，連贏搭大冷門的「劍飛聲」，派彩三千二百多元，賽後前駒馬主張顯信特別開心，因為他在拉頭馬之餘，更因為與後駒馬主分屬好友，所以刻意投注了這條老友Q一千元，結果中個正着！
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