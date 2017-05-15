至於訓練中心的另外兩條跑道，泥地跑道將在兩個月後完工，另外全長一千一百米的上坡跑道，則會在本月份的稍後時間完成興建。其後，馬會仍有數月時間完成場內的其他工程，以便於明年五月開始運馬到當地，繼而在七月一日正式啟用。
馬場浮世繪——從化草地跑道上周竣工
至於訓練中心的另外兩條跑道，泥地跑道將在兩個月後完工，另外全長一千一百米的上坡跑道，則會在本月份的稍後時間完成興建。其後，馬會仍有數月時間完成場內的其他工程，以便於明年五月開始運馬到當地，繼而在七月一日正式啟用。
WannaCry病毒變種 中小企高危 鎖機索款 第二波來襲
全球近百個國家及地區上周五起受勒索病毒侵襲，引發大震盪，大批未更新視窗系統電腦的檔案遭加密封鎖，受害用戶被勒索解鎖「贖金」。該病毒越洋入侵本港，至少兩名家庭電腦用戶被勒索。今天是襲擊事故後首個工作天，...
2017-05-15
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一帶一路增千億注資 習近平︰支援建設
為期兩天的「一帶一路」國際合作高峰論壇今閉幕，國家主席習近平昨表示，「一帶一路」建設不是另起爐灶、推倒重來，而是實現戰略對接、優勢互補，發揮「一加一大於二」效果；並宣佈，中國增加支援「一帶一路」建設，...
2017-05-15
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杜魯多湊三歲囝囝返工
加拿大總理杜魯多不但是「型男」，更是「暖男」。杜魯多上周四帶同三歲兒子哈德里上班，杜魯多當日雖要出席黨團會議、到下議院回答議員提問、與大學校長會晤，但並無冷落其子，他抽空在辦公室內陪兒子玩捉迷藏，甚至...
2017-05-15
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大屋苑紛錄市價成交
二手再錄用家市價入市個案，美聯營業經理張子健表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座低層F室，面積約為449方呎，2房間隔，成交價約418萬元，呎價為9310元，屬市價。買家為一名用家，見單位企理，決定承接。原...
2017-05-13
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基建鐵路股料熱炒 恒指有望25000反覆向上
國家主席習近平於「一帶一路」國際合作高峰論壇上明言，會加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，此話一出勢炒起一帶一路概念股，分析預期基建、鐵路股有望成受惠股份，並預測今天恒指將會高開，在25000點反覆向上。 習近平續指，同時鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。事實上，恒指上周已連升4個交易日，累漲649點，加上有傳國家隊入市，早前表現落後於大市的內銀、內險股已率先有資金追入。 展望本周，本周三為「股王」騰訊公佈第一季業績，市場對其季績寄予厚望，季績公佈前騰訊於上周的股價已不繼創新高。至於上周五美國預託證券...
2017-05-15
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泰利接「福」宴
已稱霸英超的車路士今晚重返主場與球迷開派對，季後離隊的隊長泰利有望正選亮相，答謝遠道而來的支持者，上輪打破入球荒的前鋒巴舒亞伊則需就去留而爭取表現，因此即使藍獅派遣後備落場，仍能技壓幾近無欲無求的屈福特。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 上輪作客1:0勝西布朗令藍獅提早封王，餘下兩仗主場聯賽變成跟球迷祝捷的良機，今季不受重用的球員也能落場參與，當中英超歷來首位以隊長身分五奪冠軍的泰利，更是告別母會前的最後兩場英超，定把握機會留下最後回憶。 至於巴舒亞伊上輪也繼八月後取得登陸英超第二球，今仗有望首度正選登場，這位比利時小將不論去...
2017-05-15
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貼地港味 懷舊冰室
本地「茶記」美食向來是港人最愛，全因價錢貼地且味美。最近在西營盤新開的十字冰室，就以陪伴港人成長的經典十字奶製作多款特色食品，搭配懷舊裝潢，旋即捲起一股冰室熱潮，成為近期的人氣新貴！文：甘偉丁圖：黃頌...
2017-05-15
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偕夫馬代歡度溫馨Babymoon 37歲杏兒趁母親節宣佈佗B
現年37歲的胡杏兒前年底下嫁李乘德（Philip）後，一直表明恨生兒育女，杏兒昨趁母親節宣佈成功「造人」，除分享一張BB超聲波照片，以及多張與老公在馬爾代夫，歡度Babymoon的溫馨靚相報喜！ ...
2017-05-15
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社論——不應讓怒火燒掉愛心
為挽救肝衰竭病人鄧桂思的生命，醫管局公開呼籲市民捐肝，一名女文員無私響應，捐贈活肝，感動了無數人，其後再有死者向鄧捐出屍肝，全城期望她最終康復過來，卻爆出鄧肝衰竭的肇因，與兩名醫生在治療其腎炎時「開漏藥」有關，公眾對事件的反應出現轉變，不少人批評醫管局處事不當，而取消自願捐贈器官人數亦呈上升趨勢，顯示公眾出現負面情緒反應。 從醫管局公佈的資料，涉事兩名聯合醫院醫生或犯了「基本錯誤」，在開藥醫治鄧的腎炎時，沒有注意電腦系統提示她是肝炎患者，而聯合醫院在發現「開漏藥」事件後，又沒有遵照二十四小時通報的指引，而在追查期間，又因其中一名醫生外遊而出現延誤，接連犯上「三重失誤」，令人...
2017-05-15
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雷神復出順勢寶
莫雷拉將於周三晚谷戰刑滿復出，雖然停賽前他於策騎「靠眼光」的那役拉傷臀部，並有報道指他在其後晨課行動不自然，但近日雷神每朝都準時到場操馬，上周五更曾與友好踢過足球，傳言不攻自破。雷神談到今次八匹座騎的...
2017-05-15
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