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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——從化草地跑道上周竣工  

2017-05-15 列印
  馬會投資逾三十億港元的廣州從化馬匹訓練中心，現時工程進度理想，而中心裏面全長二千米、較諸沙田馬場更長的草地跑道，上周已經竣工。另外，供馬匹上馬落馬位置的設施亦已完成。

  至於訓練中心的另外兩條跑道，泥地跑道將在兩個月後完工，另外全長一千一百米的上坡跑道，則會在本月份的稍後時間完成興建。其後，馬會仍有數月時間完成場內的其他工程，以便於明年五月開始運馬到當地，繼而在七月一日正式啟用。

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