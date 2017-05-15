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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——呂蘇苗副練空缺陸續面試

2017-05-15 列印
  由於來季有麥菲文與羅富全兩位新練馬師開倉，再加上一些人事變動，故呂健威、蘇保羅和苗禮德三位倉主，來季馬房的副練職位仍未確定人選，馬會早前遂安排內部招聘，日前好幾位現時並非馬房副練的申請人已曾面試。至於同樣已申請上述空缺的現任馬房副練及第二副練，則會在日內面試，之後由三位練馬師決定副手人選。



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