﻿朱絲馬跡——期待小妹再露鋒芒

凡是運動員，狀態都必有起跌，如何在狀態好時盡量交出表現，萬一遭逢低潮又如何求逆轉，甚至是如何面對及處理壓力，非局內人其實也難說三道四。



坦白說，近來坊間對蔣嘉琦的批評聲音，確實是過大了，特別是上星期三「獻惑」大熱倒灶後，用「體無完膚」來形容小妹被批評的程度，也絕不為過。



當然「獻惑」只是一個引子，將馬迷之前對小妹的騎法所累積的不滿引爆，而競賽董事小組也告誡她的發揮未達香港賽事的應有水準，以該場的發揮而言的確如是，但我們也不能忽視小妹今季的表現，確實是正處於低潮中，即使不懷緬去季的豐功偉績，但三、四月間停賽多於上陣，「月」行一善的頭馬數目，天之驕女突然跌落低谷，換作是任何人，也肯定會難以適應吧！



賽馬這個遊戲很奇怪，我輩評馬人不是騎師，卻要批評騎師的發揮。馬迷投注了，又往往化身騎師判官，贏是自己眼光好，輸就一定是騎師跑得差。有一直留意小弟主持節目的朋友，當可發覺我近季已收斂了火氣，其實原因不難理解，就是因為經歷多了，明白到事情不一定在於人為，當你騎着一匹過千磅的馬匹，不可能所有範疇都控制得到的。



上周三尾場在沙圈支持自己有份引入的「最驫」，和蔣嘉琦近距離打照面，我深深感受到她所面對的困局，當下如何走出瓶頸位，靠的只有她自己。



我深信後生騎師的抗壓能力，會比一般年輕人突出，在此寄語小妹無論面對甚麼情況，只要凡事確實盡了力，站出來也可理直氣壯。香港馬圈多元化，有很多人的例子可作借鏡，只要開口的話，絕對有人可幫得到妳。雖然近績小妹確實是差，但我仍然相信支持妳的馬迷仍有很多，大家都靜待妳鋒芒再露的一天。



朱鎮輝



