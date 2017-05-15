﻿馬神傳人——順勢寶黃雀在後

周三谷草夜馬的二班千二米一役，會是一場鬥得至為精采的短途賽。十二匹參戰馬中，半數以上都頗具戰鬥力，且多駒前速快，能領放的包括「海翡翠」、「錢照收」、「翡翠紅星」、「藍天飛馬」及「首映」。可以預期，賽事的步速會搶得飛快，一眾前置馬難免過早過多地互相消耗體力。在此形勢下，一向靠後上食胡的馬，將大有用武之地。



「順勢寶」季內曾負一三三重磅勝出三班谷草千二米，當時牠還只是三歲幼齡，可知贏得多麼出色。其後，馬兒升上二班跑勝程，雖然未可增添勝績，但能一再殺入Q腳。表現依然可觀。



「順勢寶」首次入Q的一仗，是在十二月二十二日。該役，此駒出閘失機，衝刺階段又後上受阻，結果輸頸位飲恨。前仗在同程再度入Q，亦只是屈於突然大發神威的「傑飛」而已。



上仗「順勢寶」跑嫌長的谷草中距離都可以上名，近況理想，賽後又積極打磨了一個月，今重回最佳途程，值得重視。



馬觀微