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﻿馬場浮世繪——麥偉利周四抵港翌日開操

2017-05-16 列印
  周日首度在港客串的南非年輕好手麥偉利，將於香港時間今晚在南非特夫方丹馬場作來港前的告別戰，其五匹座騎中有兩駒來自郭克馬房，賽後翌日，麥偉利便會出發來港，預計周四到達，待辦好發牌及驗身手續，周五便會開操。據知麥偉利此番來港客串，有意騎至七月十六日的煞科賽事，申請有待馬會批准。
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