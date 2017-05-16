 Advertisement
  • 2017年5月16日 星期二
  • 24º
  • 83%
熱門： 勒索軟件譚仔鄧桂思唐詩詠姦殺

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——遮打盃大摩小告單打獨鬥

2017-05-16 列印
  三冠系列的壓軸戰渣打冠軍暨遮打盃，將於本月二十八日在沙田馬場上演，這場二千四百米國際一級賽的總獎金高達一千萬元，八匹報名馬由大摩與告東尼包辦，前者出六駒計為「喜蓮獎星」、「明月千里」、「威爾頓」、「鷹雄」、「精氣神」與「喜蓮彩星」；後者派「將男」與「大雄圖」迎戰。「將男」已曾兩奪遮打盃，包括上屆賽事，告東尼則連贏過去四屆錦標。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd