﻿閘中尋寶——你知我意稍騎追勢強

剛周日賽事蔡約翰三匹初出馬兩駒報捷，周三又有一匹「常豐裕」初出跑四班一千米。此駒自四月起已三度試閘，首課試谷閘前速一般，但直路上走勢凌厲。其後再試兩課直路閘，早段反應比前好，沿途輕鬆跟跑，翻步均速有勁，論跑姿亦比一般三歲馬成熟，台型非一般中班馬。嚴格而言，初出跑一千米或略嫌短，但結合同場對手不強，已具勝望。同場石廄「勇冠多」今季泥地一捷後，再跑三仗演出平平，上周二專程試一課直路閘，早段前速銳利，末段推騎考驗，估計今仗早段仍會積極搶放，力求前列歸來。



第六場四班千二米，理廄「你知我意」早前已於同程取得勝利，之後兩戰亦演出不差。自上仗於三月中出戰後，操練工夫一直以慢試為主，上周二由蔣嘉琦試直路閘，起步沿內檔扣韁順走，末段稍騎有追勁。今仗對手大多近績平平，只要早段能跟好位，已有力爭勝。



第七場二班千二米，吳廄「錢照收」久休年半，不過近期試兩課閘走勢依然吸引，本身有高質，休出也不可忽視。



思力