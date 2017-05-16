﻿競馬智庫——從化商機 考驗馬販

按照馬會藍圖，廣州從化訓練基地將於二○一八年秋季逐步開始使用，而該年度的自購新馬進口名額，已經相應增加一百二十個，對於經常抱怨不容易中籤的馬主來說，無疑提升了他們養馬的機會。



簡單推想，直接受惠的，當然還有為馬主物色馬匹的專業販馬代理。就當每匹馬平均作價一百五十萬，基本佣金百分之五計，這已經額外帶來了每年九百萬的潛在佣金，相信實際數字更不止此數。



有次和某著名販馬代理閒聊，談及這「額外增長」推論，卻聽到另一觀點。他指市場上確實會出現更多買家，問題是對於像他一般，向來較重視馬匹質素，會先購入大批周歲馬栽培，去蕪存菁才售港的代理而言，反而會更加難找貨源，成本免不了提升，其實是未見其利，先見其害。



黄嘉豪



