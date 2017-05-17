 Advertisement
  • 2017年5月17日 星期三
  • 28º
  • 64%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——勝利仔千八威力大

2017-05-17 列印
  「勝利仔」季初輕勝四班谷草一哩後，近五仗於三班雖未贏馬，但季初能力迫「包裝騎士」和「達羅素」而拋離其後能勝之「精算博奕」和「蓮花巨星」，實力已進步至三班中上級。前仗久休復出跑已嫌短之一哩入位後，最近連田草千八也可氣走另一實力指標「財寶家駒」，表現仍算不俗。今隔個多月再出，大馬體重僅微跌，久休第三仗體力正強，回師最具威力之谷草千八米，換了祈普敦，騎練季內曾合作得兩W兩P，屬穩位望贏之選擇。

  「英明神駒」大前仗久休復出以中段發力狂勝「海利多」和再出贏馬之「傾心星」，當晚同樣如此跑法之「琪麟穎」最近可差點再贏，證明非僥倖，「英明神駒」經兩場回氣後重返贏馬路程，有冷機。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd