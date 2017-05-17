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﻿Simon Says——莫雷拉繼續肥仔

2017-05-17 列印
  第五場快馬欠奉，步速應會甚慢。「肥仔」近況勇，跑谷草千二水準高，亦有班利，用莫雷拉是合理熱門。「勝利歡星」上仗沙田負重磅力追不及，今回升三班，過來谷草排靚檔，繼續有機會。「好益善」季初曾做高水準，但未能贏馬，上仗全程四疊並無大敗，表現收貨，今仗檔利賺盡形勢，有權勝回一仗。

  第八場放頭馬有「開心有你」、「超好玩」及「愛樂寶」，步速會偏快。「摯友無敵」近況勇達顛峰，減分已足，又有贏馬本錢。「開心有你」谷草千二水準最高，用蔣嘉琦減磅，位置機會較高。「威風霸皇」配莫雷拉排一檔，必成低水大熱，只宜拖腳。「鐵胆王」做足準備，過來谷草尋求突破。

文孝
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