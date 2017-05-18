﻿賀賢起孖順勢捧盃

昨晚有兩場盃賽，結果法國賽馬會盃由「順勢寶」奪得，練者賀賢另贏「勝利仔」梅開二度；而法國五月盃則由時廄「育馬妙星」勝出。至於方嘉柏憑「澤心星」及「愛樂寶」起孖，為後駒取得連捷的田泰安，最終後上成為騎師王，但他亦因第三場犯規，被罰停賽兩日。此外，楊明綸憑「中華壹號」取得個人在港第二百W。



昨晚是法國主題夜，分別有兩場盃賽，其中法國賽馬會盃由「順勢寶」捧走，騎者莫雷拉連續三年在法國夜捧盃，而練者賀賢則另贏「勝利仔」起孖，他賽後說：「『順勢寶』剛戰只敗於強手，本身演出十分穩定，而且喜歡快步速，今晚的賽事形勢非常適合牠後追，結果順利補中。『勝利仔』的心智愈來愈成熟，而且非常忠心，之前牠曾在谷草千八米與『包裝騎士』串Q，賽績出色，今仗能夠再贏亦很合理。我會讓此駒再跑一仗才唞暑，屆時或會配見習騎師減磅出擊。」



育馬妙星今季三捷



至於另一錦標的法國五月盃，則由郭能策騎「育馬妙星」奪得，練者霍利時指：「我今晚六匹參戰馬中，三駒排十二檔，一駒排十一檔，本來已打定輸數，幸好排檔稍佳的『育馬妙星』能取勝。此駒跑谷草千二米最正宗，可是早前勝後再出跑同程，兩次均排大外檔，當然未能交出表現，今次排位稍好，而且郭能留放恰當，終於贏出今季第三場頭馬，不過勝後其評分達至新高，我會考慮安排牠提早休息。」



此外，方嘉柏昨晚包辦頭尾胡，憑「澤心星」及「愛樂寶」兩匹大熱門梅開二度，練者賽後高興地說：「我已有一段時間未曾贏馬，今晚重開勝門自然十分高興。之前我刻意讓『澤心星』休息一下，希望培養新鮮感，加上今仗排一檔形勢好，最終取勝十分合理。」



另一方面，何澤堯和楊明綸兩華將都有馬贏，前者憑「再創商機」爆出三十五倍W，練者徐雨石透露：「我未想過『再創商機』今仗能夠取勝，本來目的是讓其增程訓練氣量，但中段有兩駒發力上前，扯快了步速，形勢變得對其有利。不過，此駒身處第四班，始終是佔有優勢。」



而楊明綸則為「中華壹號」開齋，練者容天鵬表示：「『中華壹號』並非叻馬，必須有形勢配合，才能發揮出最佳水準。季初牠曾試過排好檔而接近，可惜之後都排檔平平，反觀今仗排二檔好位，賽事亦有步速，加上負磅夠輕，總算成功交代。」



記者：文傑、亨利