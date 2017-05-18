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﻿馬場浮世繪——文家良獎金夠數上岸

2017-05-18 列印
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  文家良昨晚憑「富貴榮華」取得季內第十四場頭馬，之後再有「勁勇威龍」跑第四，「人和家富」跑第三，練者季內所獲獎金已超過一千八百五十萬元，成功達到馬會的畢業要求。
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