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﻿馬場浮世繪——楊明綸贏滿二百W

2017-05-18 列印
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  剛戰憑「開心旅程」贏馬的楊明綸，昨晚手風繼續不俗，他在第六場為容廄「中華壹號」爆出十七倍冷W開齋，而此場頭馬更是騎者在港第二百W，踏入新里程！
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