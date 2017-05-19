﻿勇闖者補中安心

田泰安周三谷戰策「愛樂寶」贏出今季第三十一場頭馬，終於打破之前連續六個賽馬日無馬贏的悶局。雖然當晚他在第三場騎「精算博奕」被裁定不小心策騎，稍後要停賽兩日，但昨晨田泰安表示被罰不影響心情，周日騎足十場會全力搏殺，並對於屬大馬主蕭氏家族名下的「勇闖者」和「創世紀」特別樂觀。



「勇闖者」於元旦日初出跑田草千二米即備受熱捧，但結果跑梗頸四，之後事隔兩個多星期再次報名，則因為驗出血液不正常而退出。之後，這匹蔡廄馬的操練工夫重新做起，至本月初復出再戰同程，在田泰安胯下後上僅負於另一匹高質馬「靠眼光」跑第二。周日「勇闖者」增程出戰千四，田泰安認為有望補中︰「『勇闖者」上仗賽前試閘的表現良好，但出賽時的走勢仍未成熟，直路上遲遲才可以發力上前，卻已為時太晚，相信吸收過兩次出賽經驗之後，牠會開始成熟進步，而今次跑長二百米亦肯定更合腳法，足以贏馬補中。」



苗廄的今季南非自購馬「創世紀」，在港跑過兩場雖未上名，卻都造出末段最快時間，周日再戰田草千六，田泰安分析說︰「『創世紀』若非上仗排在不利的十三檔，早段要留守在較後位置，入直路又要抄出大外疊蝕位上前，以其展示出來的後勁，至少可入三甲，甚至可以挑戰到頭馬『東方快車』。復課後，『創世紀』的操練仍然積極，上周四在草地跑道快跳的走勢甚勁，狀態比前更勇，雖然今次排十一檔亦非理想，但預計其表現勢必進步，當有望爭勝。」



另外，姚廄「春盈」於一月賽後接受檢查，發現氣管內有大量血液，至今已休息多時，馬兒於三月中復課，上月復由田泰安主操，騎者認為此質新馬兩試大閘的走勢都不俗，狀態不差，周日復出跑四班千二，將有機會在前列歸來。



特約記者：文傑